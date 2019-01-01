Правильный Vape

«Вежливые знающие продавцы. Подскажут, покажут, помогут подобрать жидкость по вкусу. Большой ассортимент жидкостей премиумного сегмента. Плюс к основным скидкам скидки для постоянных клиентов».
- Алексей Р. -
Отзывы
«Покупал здесь вейп, всё объяснили без попыток втюхать дорогой девайс. По итогу взял smok за 2500, если понравится, то может через пол годика куплю себе вейп поинтересней и скорее всего именно здесь.».
- Влад Л. -
«Очень хороший магазин,с большим асортиментом) Цены хорошие,консультанты помогают с выбором жидкостей и устройств. Ставлю 5 звезд за разнообразие жидкостей и устройств».