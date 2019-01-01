 Вейп Шоп интернет-магазин | Правильный Вейп | Москва

Правильный Vape

с гарантией 6 месяцев

Скидка 16%  на первую покупку

«Вежливые знающие продавцы. Подскажут, покажут, помогут подобрать жидкость по вкусу. Большой ассортимент жидкостей премиумного сегмента. Плюс к основным скидкам скидки для постоянных клиентов».

 - Алексей Р.  - 

Отзывы

«Покупал здесь вейп, всё объяснили без попыток втюхать дорогой девайс. По итогу взял smok за 2500, если понравится, то может через пол годика куплю себе вейп поинтересней и скорее всего именно здесь.».

 - Влад Л. - 

«Очень хороший магазин,с большим асортиментом) Цены хорошие,консультанты помогают с выбором жидкостей и устройств. Ставлю 5 звезд за разнообразие жидкостей и устройств».

 - Глеб М. - 

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